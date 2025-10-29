Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 29 октября, 2025
    • 12:07
    Нино Цилосани: Обеспечение независимости - важнейшая цель Азербайджана и Грузии

    Обеспечение суверенитета и независимости - это повседневная борьба и важнейшая цель Азербайджана и Грузии.

    Как сообщает Report, об этом заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани на международной парламентской конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире" в Милли Меджлисе.

    Она подчеркнула, что иностранное вмешательство противоречит национальному суверенитету: "Подобное вмешательство в законно избранные правительства обуславливает необходимость борьбы за суверенитет и независимость".

    Цилосани добавила, что предпринимаются необходимые шаги для укрепления азербайджано-грузинского сотрудничества.

