Нино Цилосани: Обеспечение независимости - важнейшая цель Азербайджана и Грузии
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 12:07
Обеспечение суверенитета и независимости - это повседневная борьба и важнейшая цель Азербайджана и Грузии.
Как сообщает Report, об этом заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани на международной парламентской конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире" в Милли Меджлисе.
Она подчеркнула, что иностранное вмешательство противоречит национальному суверенитету: "Подобное вмешательство в законно избранные правительства обуславливает необходимость борьбы за суверенитет и независимость".
Цилосани добавила, что предпринимаются необходимые шаги для укрепления азербайджано-грузинского сотрудничества.
