Нино Цилосани: Обеспечение независимости - важнейшая цель Азербайджана и Грузии

Обеспечение суверенитета и независимости - это повседневная борьба и важнейшая цель Азербайджана и Грузии.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани на международной парламентской конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире" в Милли Меджлисе.

Она подчеркнула, что иностранное вмешательство противоречит национальному суверенитету: "Подобное вмешательство в законно избранные правительства обуславливает необходимость борьбы за суверенитет и независимость".

Цилосани добавила, что предпринимаются необходимые шаги для укрепления азербайджано-грузинского сотрудничества.