Трамп: США официально приравняют фентанил к оружию массового уничтожения
Другие страны
- 16 декабря, 2025
- 01:29
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, приравнивающий фентанил к оружию массового уничтожения.
Как передает Report, об этом он сообщил, выступая перед журналистами в Белом доме.
"Этим историческим указом, который я подпишу сегодня, мы официально классифицируем фентанил как оружие массового уничтожения, которым он по сути и является. Ни одна бомба не способна на такое", - сказал Трамп.
Он подчеркнул масштабы проблемы, отметив, что, по данным администрации, ежегодно от фентанила умирает "от 200 до 300 тысяч человек".
