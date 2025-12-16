Трамп: США официально приравняют фентанил к оружию массового уничтожения

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, приравнивающий фентанил к оружию массового уничтожения.

    Как передает Report, об этом он сообщил, выступая перед журналистами в Белом доме.

    "Этим историческим указом, который я подпишу сегодня, мы официально классифицируем фентанил как оружие массового уничтожения, которым он по сути и является. Ни одна бомба не способна на такое", - сказал Трамп.

    Он подчеркнул масштабы проблемы, отметив, что, по данным администрации, ежегодно от фентанила умирает "от 200 до 300 тысяч человек".

