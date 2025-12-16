Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Milenio: В Мексике вблизи аэропорта Толуки упал бизнес-джет

    Бизнес-джет потерпел крушение вблизи международного аэропорта города Толуки в штате Мехико.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Milenio.

    По данным издания, воздушное судно упало неподалеку от аэропорта. После удара о землю произошло возгорание, над местом происшествия поднялся густой столб черного дыма, который был виден на значительном расстоянии.

    Как отмечает Milenio, инцидент произошел при подлете к аэропорту. Согласно истории полетов, крушение потерпел самолет типа Cessna Citation III с бортовым номером XA-PRO, который вылетел из города Акапулько (штат Герреро) и направлялся в Толуку. На данный момент отсутствует подтвержденная информация о числе находившихся на борту людей, а также о возможных погибших или пострадавших.

    По информации издания, к месту падения прибыли подразделения пожарных, скорой помощи, а также сотрудники Гражданской защиты и сил безопасности штата Мехико. Район происшествия был оцеплен, движение транспорта в прилегающей зоне временно ограничено. Причины происшествия устанавливаются.

    Meksikada biznes təyyarə qəzaya uğrayıb

