İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    IEA: Azərbaycan noyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb

    Energetika
    • 11 dekabr, 2025
    • 13:28
    IEA: Azərbaycan noyabrda OPEC+ kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb

    Azərbaycanda neft hasilatı noyabr ayında gündəlik 460 min barel təşkil edib və cari ilin oktyabr səviyyəsində qalıb.

    Bu barədə "Report" Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA) aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.

    IEA analitiklərinin hesablamalarına görə, Azərbaycanın noyabr ayında neft hasilatı "OPEC+" sazişi çərçivəsində planda nəzərdə tutulandan təxminən gündəlik 90 min barel geri qalıb.

    Azərbaycanın "OPEC+" sazişi çərçivəsində bu il üçün neft hasilatı kvotası gündəlik 551 min barel təşkil edir.

    Azərbaycan "OPEC+" neft hasilatı İEA
    МЭА: Азербайджан в ноябре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с
    IEA: Azerbaijan fell 90,000 b/d below its OPEC+ quota in November

    Son xəbərlər

    14:20

    Ceyhun Bayramov Macarıstan Prezidenti tərəfindən qəbul edilib

    Xarici siyasət
    14:19

    Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    14:18

    Anım günü ilə bağlı bəzi küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq

    Daxili siyasət
    14:13

    AMEA prezidenti: Qafqaz Albaniyası ilə bağlı arxeoloji tədqiqatlar genişləndirilməlidir

    Elm və təhsil
    14:12

    İncəsənət Gimnaziyasının növbəti tədris ilinədək istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur

    Elm və təhsil
    14:11

    Badara sakini: Doğma kəndə qayıtmaq üçün hər gün dua edirdik

    Daxili siyasət
    14:08
    Foto

    Bakıda 47 kilometrə yaxın mikromobillik zolağı yaradılıb

    İnfrastruktur
    14:05

    IEA: 2026-cı ildə neftə olan tələbatın artımı gündəlik 863 min barel təşkil edəcək

    Energetika
    14:03

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində tərəflərə replika hüququndan istifadə etmək imkanı yaradılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti