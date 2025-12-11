Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    МЭА: Азербайджан в ноябре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

    Энергетика
    • 11 декабря, 2025
    • 13:09
    МЭА: Азербайджан в ноябре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

    Добыча нефти в Азербайджане в ноябре составила 460 тыс. баррелей в сутки (б/с), оставшись на уровне октября текущего года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

    По подсчетам аналитиков МЭА, добыча нефти в Азербайджане в ноябре отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ примерно на 90 тыс. б/с.

    Отметим, что по договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран "ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляет 551 тыс. б/с.

    нефть добыча нефти Международное энергетическое агентство ОПЕК+ квота добычи
    IEA: Azərbaycan noyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb
    IEA: Azerbaijan fell 90,000 b/d below its OPEC+ quota in November
    Elvis

    Последние новости

    13:41

    Азербайджан в мероприятиях по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана представит Али Асадов

    Внешняя политика
    13:34

    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Ашхабаде

    Другие страны
    13:33
    Фото

    Туристический потенциал Азербайджана был представлен в Израиле

    Туризм
    13:30

    Лодка с мигрантами перевернулась в Хорватии: есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    13:27

    Вертолет МЧС задействован в поисках пропавших в Каспийском море рыбаков

    Происшествия
    13:25

    Президент Азербайджана позвонил Гурбангулы Бердымухамедову

    Внешняя политика
    13:19

    МЭА снизил прогноз по росту поставок нефти в мире в 2025-2026 годах

    Энергетика
    13:18

    Начальник портового поста таможни арестован по делу о коррупции - ОФИЦИАЛЬНО

    Происшествия
    13:18

    Подоляк: Украина не пойдет на территориальные уступки

    Другие страны
    Лента новостей