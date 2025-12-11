МЭА: Азербайджан в ноябре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с
Энергетика
- 11 декабря, 2025
- 13:09
Добыча нефти в Азербайджане в ноябре составила 460 тыс. баррелей в сутки (б/с), оставшись на уровне октября текущего года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
По подсчетам аналитиков МЭА, добыча нефти в Азербайджане в ноябре отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ примерно на 90 тыс. б/с.
Отметим, что по договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран "ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляет 551 тыс. б/с.
Последние новости
13:41
Азербайджан в мероприятиях по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана представит Али АсадовВнешняя политика
13:34
Путин и Эрдоган проведут переговоры в АшхабадеДругие страны
13:33
Фото
Туристический потенциал Азербайджана был представлен в ИзраилеТуризм
13:30
Лодка с мигрантами перевернулась в Хорватии: есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
13:27
Вертолет МЧС задействован в поисках пропавших в Каспийском море рыбаковПроисшествия
13:25
Президент Азербайджана позвонил Гурбангулы БердымухамедовуВнешняя политика
13:19
МЭА снизил прогноз по росту поставок нефти в мире в 2025-2026 годахЭнергетика
13:18
Начальник портового поста таможни арестован по делу о коррупции - ОФИЦИАЛЬНОПроисшествия
13:18