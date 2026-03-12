Moratinos: Cənubi Qafqazdakı müsbət hadisələr çoxillik münaqişələrin sülhlə həll oluna biləcəyini göstərir
- 12 mart, 2026
- 12:19
Cənubi Qafqazdakı müsbət hadisələr bizə xatırladır ki, hətta kök salmış münaqişələr belə sülhə doğru irəliləyə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Migel Anxel Moratinos XIII Qlobal Bakı Forumunun açılışında bəyan edib.
"Azərbaycanla Ermənistan arasında 30 ildən artıq müddət ərzində davam etmiş münaqişə bütün bölgədə nəsillərə təsir göstərdi. Vəziyyət son illərin hadisələrini, o cümlədən BMT tərəfindən Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq çoxdan Azərbaycanın suveren ərazisinin bir hissəsi kimi tanınan Azərbaycan ərazilərinin bərpasını əhatə edir. Bu qətnamələr ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipini təsdiqləyir - bu prinsiplər BMT Nizamnaməsinin əsasını təşkil edir", - o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, Cənubi Qafqaz regionu dünyaya göstərir ki, barışıq uzaq bir xəyal deyil, real və əldə edilə bilən yoldur, bu isə onu liderlik, dialoq, diplomatiya və beynəlxalq hüquqa - davamlı sülhün dayağına hörmət istiqamətləndirdikdə mümkündür.
Bugünkü foruma toxunan Moratinos qeyd edib ki, dərin qlobal qeyri-müəyyənlik dövründə düşüncə, dialoq və birgə fəaliyyət üçün mühüm platforma olan XIII Qlobal Bakı Forumunun işinə yenidən qoşulmaq onun üçün böyük şərəfdir.
"Əsasən diplomatik kanallar vasitəsilə aparılan uzunmüddətli dialoq belə regional münaqişələrin daha da yayılmasının qarşısını almaq və etimadı bərpa etmək üçün ən güclü vasitəmiz olaraq qalır", - Moratinos deyib.