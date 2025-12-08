Moldova-Azərbaycan parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəri dəyişib
Xarici siyasət
- 08 dekabr, 2025
- 12:40
Moldova parlamentinin Azərbaycan Milli Məclisi ilə parlamentlərarası İşçi qrupunun rəhbəri dəyişdirilib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Azərbaycan ilə İşçi qrupuna hakim "Fəaliyyət və Həmrəylik" partiyasından deputat İon Groza rəhbərlik edəcək.
Buna qədər bu postu uzun müddət deputat Vitaliy Jakot tutub.
