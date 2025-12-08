İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Moldova-Azərbaycan parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəri dəyişib

    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 12:40
    Moldova-Azərbaycan parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəri dəyişib

    Moldova parlamentinin Azərbaycan Milli Məclisi ilə parlamentlərarası İşçi qrupunun rəhbəri dəyişdirilib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Azərbaycan ilə İşçi qrupuna hakim "Fəaliyyət və Həmrəylik" partiyasından deputat İon Groza rəhbərlik edəcək.

    Buna qədər bu postu uzun müddət deputat Vitaliy Jakot tutub.

    Azərbaycan Moldova Parlament

