Сменился руководитель молдавско-азербайджанской межпарламентской рабочей группы
Внешняя политика
- 08 декабря, 2025
- 13:34
Сменился руководитель межпарламентской рабочей группы парламента Молдовы и Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, рабочую группу дружбы с молдавской стороны возглавит депутат Ион Гроза из правящей партии "Действие и солидарность".
До него эту должность занимал депутат Виталий Жакот.
