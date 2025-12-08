Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Сменился руководитель молдавско-азербайджанской межпарламентской рабочей группы

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 13:34
    Сменился руководитель межпарламентской рабочей группы парламента Молдовы и Милли Меджлиса Азербайджана.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, рабочую группу дружбы с молдавской стороны возглавит депутат Ион Гроза из правящей партии "Действие и солидарность".

    До него эту должность занимал депутат Виталий Жакот.

    Молдова межпарламентская группа дружбы Милли Меджлис Ион Гроза
    Moldova-Azərbaycan parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəri dəyişib
    New head appointed to Moldova-Azerbaijan interparliamentary working group
    Лента новостей