Сменился руководитель молдавско-азербайджанской межпарламентской рабочей группы

Сменился руководитель межпарламентской рабочей группы парламента Молдовы и Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, рабочую группу дружбы с молдавской стороны возглавит депутат Ион Гроза из правящей партии "Действие и солидарность".

До него эту должность занимал депутат Виталий Жакот.