    Meksika Azərbaycana hərbi attaşe təyin edib

    Xarici siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 17:40
    Meksika Azərbaycana hərbi attaşe təyin edib.

    Meksikanın Bakıdakı səfirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, bu vəzifəyə Marko Covanni Leyva Kontreras təyin olunub.

    "Biz Hərbi Hava Qüvvələrinin polkovniki, Baş Qərargahın pilotu Marko Covanni Leyva Kontrerası iqamətgahı Ankarada yerləşən Meksikanın Azərbaycandakı hərbi attaşesi kimi salamlamaqdan məmnunuq. Bu təyinat Azərbaycan və Meksika arasındakı əlaqələri gücləndirəcək", - diplomatik nümayəndəlikdən qeyd ediblər.

    Мексика назначила военного атташе в Азербайджане
    Mexico appoints military attaché to Azerbaijan

