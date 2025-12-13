Şirvanda hamamda yıxılan qadın xəstəxanada ölüb

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Hadisə
    • 13 dekabr, 2025
    • 11:56
    Şirvan şəhərində noyabrın 27-də hamamda yıxılan qadın dekabrın 12-də xəstəxanada ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, hadisə şəhərin L.İbrahimov küçəsindəki evdə baş verib.

    Belə ki, 1958-ci il təvəllüdlü Xuraman Nəsir qızı Səfərova hamam otağında yıxılandan sonra xəstəxanaya yerləşdirilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və qadın ötən gün xəstəxanada ölüb.

    Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

    Bədbəxt hadisə Şirvan

