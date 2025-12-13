Şirvanda hamamda yıxılan qadın xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 13 dekabr, 2025
- 11:56
Şirvan şəhərində noyabrın 27-də hamamda yıxılan qadın dekabrın 12-də xəstəxanada ölüb.
"Report"un məlumatına görə, hadisə şəhərin L.İbrahimov küçəsindəki evdə baş verib.
Belə ki, 1958-ci il təvəllüdlü Xuraman Nəsir qızı Səfərova hamam otağında yıxılandan sonra xəstəxanaya yerləşdirilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və qadın ötən gün xəstəxanada ölüb.
Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
12:12
Tbilisidə bu gün Uşaq Avroviziya müsabiqəsinin finalı keçiriləcəkMədəniyyət siyasəti
12:12
Dənizkənarı Milli Parkda oğurluq edən 2 nəfər saxlanılıbHadisə
12:09
Foto
FHN Bakıxanovda yaşayış kompleksində təlim keçiribDigər
12:04
Azərbaycan Ağ Evdə regionlararası enerji əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib - YENİLƏNİBEnergetika
12:02
İndoneziyada sel və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı min nəfərə çatıbDigər ölkələr
12:00
İstanbul klubu "Real"ın müdafiəçisi üçün təklif göndərəcəkFutbol
11:58
Rusiyada yol qəzası baş verib, ölən və yaralananlar varRegion
11:56
Şirvanda hamamda yıxılan qadın xəstəxanada ölübHadisə
11:54