Mexico appoints military attaché to Azerbaijan
Foreign policy
- 11 December, 2025
- 17:35
Mexico has appointed a military attaché to Azerbaijan.
According to Report, the Mexican Embassy in Baku said the position has been taken by Marco Giovanni Leyva Contreras.
"We are pleased to welcome Air Force Colonel, General Staff pilot Marco Giovanni Leyva Contreras as Mexico's military attaché to Azerbaijan, resident in Ankara. This appointment will strengthen ties between Azerbaijan and Mexico," the embassy said.
