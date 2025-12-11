Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week
    Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week

    Mexico appoints military attaché to Azerbaijan

    Foreign policy
    • 11 December, 2025
    • 17:35
    Mexico appoints military attaché to Azerbaijan

    Mexico has appointed a military attaché to Azerbaijan.

    According to Report, the Mexican Embassy in Baku said the position has been taken by Marco Giovanni Leyva Contreras.

    "We are pleased to welcome Air Force Colonel, General Staff pilot Marco Giovanni Leyva Contreras as Mexico's military attaché to Azerbaijan, resident in Ankara. This appointment will strengthen ties between Azerbaijan and Mexico," the embassy said.

    Mexico military attaches Azerbaijan
    Meksika Azərbaycana hərbi attaşe təyin edib
    Мексика назначила военного атташе в Азербайджане

    Latest News

    18:55
    Photo

    Large Victory Park to be established in Nakhchivan

    Domestic policy
    18:44

    Baku hosts meeting of WUF13 Organizing Committee

    Other
    18:30
    Photo

    Azerbaijan opens embassy in Thailand

    Foreign policy
    18:25
    Photo

    Azerbaijan, UK discuss joint work in AI

    ICT
    18:16
    Photo

    Azerbaijani ambassador discusses bilateral relations with Kenya's prime minister

    Foreign policy
    18:10

    Ambassador: Azerbaijan, Philippines continue talks on direct flights and visa

    Foreign policy
    18:04
    Photo

    Ali Asadov meets with Georgian prime minister in Ashgabat

    Foreign policy
    17:52

    Azerbaijan falls short of OPEC+ quota by 95,000 b/d in November

    Energy
    17:40
    Photo

    Azerbaijan's prime minister meets with president of Turkmenistan in Ashgabat

    Other
    All News Feed