Мексика назначила военного атташе в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Баку, эту должность занял Марко Джованни Лейва Контрерас.

"Мы рады приветствовать полковника ВВС, летчика Генерального штаба Марко Джованни Лейву Контрераса в качестве военного атташе Мексики в Азербайджане с резиденцией в Анкаре. Это назначение укрепит связи между Азербайджаном и Мексикой", - отметили в дипмиссии.