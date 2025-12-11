Мексика назначила военного атташе в Азербайджане
Внешняя политика
- 11 декабря, 2025
- 17:29
Мексика назначила военного атташе в Азербайджане.
Как сообщили Report в посольстве Мексики в Баку, эту должность занял Марко Джованни Лейва Контрерас.
"Мы рады приветствовать полковника ВВС, летчика Генерального штаба Марко Джованни Лейву Контрераса в качестве военного атташе Мексики в Азербайджане с резиденцией в Анкаре. Это назначение укрепит связи между Азербайджаном и Мексикой", - отметили в дипмиссии.
