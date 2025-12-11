Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Мексика назначила военного атташе в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 17:29
    Мексика назначила военного атташе в Азербайджане

    Мексика назначила военного атташе в Азербайджане.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Баку, эту должность занял Марко Джованни Лейва Контрерас.

    "Мы рады приветствовать полковника ВВС, летчика Генерального штаба Марко Джованни Лейву Контрераса в качестве военного атташе Мексики в Азербайджане с резиденцией в Анкаре. Это назначение укрепит связи между Азербайджаном и Мексикой", - отметили в дипмиссии.

    Meksika Azərbaycana hərbi attaşe təyin edib
    Mexico appoints military attaché to Azerbaijan
