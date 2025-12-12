Начинается судебное следствие по делу "Meydan TV"

В Баку проходит судебный процесс по уголовному делу, связанному с "Meydan TV".

Как сообщает Report, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айтен Алиевой ожидается начало судебного следствия.

Напомним, что в декабре 2024 года по делу "Meydan TV" были арестованы Рамин Деко (Джабраилзаде), Айнур Эльгюнеш (Гамбарова), Айтадж Тапдыг (Ахмедова), Натиг Джавадлы, Хаяля Агаева, Ульви Тагиров и Айсель Умудова. В феврале 2025 года по этому же делу был задержан главный редактор сайта Argument.az Шамшад Ага, позднее - Фатима Мовламлы и Нурлан Гахраманлы (Либре).

Кроме того, в марте 2025 года была арестована Ульвия Али (Гулиева), а в августе - фотожурналист Ахмед Мухтар.

Всем обвиняемым инкриминируется статья 206.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору).