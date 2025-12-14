Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Гусаре при падении автомобиля в овраг погибли два человека, пострадали четверо

    Происшествия
    • 14 декабря, 2025
    • 16:57
    В Гусаре при падении автомобиля в овраг погибли два человека, пострадали четверо

    В селе Юхары Лягяр Гусарского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    На место происшествия были оперативно направлены сотрудники Гусарской пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    При оценке ситуации на месте инцидента было установлено, что водитель легкового автомобиля марки KIA потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало в овраг.

    В результате ДТП погибли два человека, четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести. Спасатели вызволили из автомобиля женщину, оказавшуюся в беспомощном положении, и передали ее врачам скорой помощи.

    По факту начато расследование.

    ДТП Гусарский район погибшие МЧС Азербайджана
    Qusarda ağır qəza baş verib, iki nəfər ölüb, dörd nəfər yaralanıb
    Elvis

    Последние новости

    17:04

    Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям на фоне непогоды

    Происшествия
    16:57

    В Гусаре при падении автомобиля в овраг погибли два человека, пострадали четверо

    Происшествия
    16:54

    Матч Ла Лиги перенесли из-за красного уровня погодной опасности

    Футбол
    16:44

    В Чили проходит второй тур президентских выборов

    Другие страны
    16:24

    Генсек ООН осудил теракт в Сиднее

    Другие страны
    16:06

    "Кяпаз" обыграл "Габалу" в матче 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    15:58

    Президент Украины отправится в пятницу с визитом в Польшу

    Другие страны
    15:40

    Левон Тер-Петросян переизбран председателем партии АНК

    В регионе
    15:21

    Число погибших при стрельбе в Сиднее возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    Лента новостей