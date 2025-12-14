Аль-Хайя: Убийство командира ХАМАС ставит под удар перемирие в Газе

Глава переговорной группы ХАМАС Халиль аль-Хайя заявляет, что ликвидация израильскими военными высокопоставленного командира ставит под удар режим прекращения огня в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом он сказал в телевизионном обращении.

Он подтвердил гибель высокопоставленного командира группировки Раеда Саада в результате израильского удара днем ранее.

Отмечается, что это было самое громкое убийство высокопоставленного деятеля ХАМАС с тех пор, как в октябре вступило в силу соглашение о прекращении огня в анклаве, поддержанное США.

"Продолжающиеся нарушения Израилем соглашения о прекращении огня... и последние атаки, направленные против Саида и других, угрожают жизнеспособности соглашения о перемирии. Мы призываем посредников, и особенно главного гаранта, администрацию США и президента Дональда Трампа, работать над тем, чтобы обязать Израиль уважать прекращение огня и соблюдать его", - подчеркнул представитель движения.

Аль-Хайя также высказался о предполагаемом размещении Международных стабилизационных сил ООН в Газе:

"Роль международных сил должна ограничиваться поддержанием прекращения огня и разделением двух сторон вдоль границ Газы... без какой-либо роли внутри анклава или вмешательства в его внутренние дела".