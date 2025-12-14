Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Аль-Хайя: Убийство командира ХАМАС ставит под удар перемирие в Газе

    Другие страны
    • 14 декабря, 2025
    • 17:20
    Аль-Хайя: Убийство командира ХАМАС ставит под удар перемирие в Газе

    Глава переговорной группы ХАМАС Халиль аль-Хайя заявляет, что ликвидация израильскими военными высокопоставленного командира ставит под удар режим прекращения огня в секторе Газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом он сказал в телевизионном обращении.

    Он подтвердил гибель высокопоставленного командира группировки Раеда Саада в результате израильского удара днем ранее.

    Отмечается, что это было самое громкое убийство высокопоставленного деятеля ХАМАС с тех пор, как в октябре вступило в силу соглашение о прекращении огня в анклаве, поддержанное США.

    "Продолжающиеся нарушения Израилем соглашения о прекращении огня... и последние атаки, направленные против Саида и других, угрожают жизнеспособности соглашения о перемирии. Мы призываем посредников, и особенно главного гаранта, администрацию США и президента Дональда Трампа, работать над тем, чтобы обязать Израиль уважать прекращение огня и соблюдать его", - подчеркнул представитель движения.

    Аль-Хайя также высказался о предполагаемом размещении Международных стабилизационных сил ООН в Газе:

    "Роль международных сил должна ограничиваться поддержанием прекращения огня и разделением двух сторон вдоль границ Газы... без какой-либо роли внутри анклава или вмешательства в его внутренние дела".

    Əl Hayya: HƏMAS komandirini öldürülməsi atəşkəsi təhlükə altına qoyur
    Elvis

    Лента новостей