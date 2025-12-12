Посол рассказал о роли Гейдара Алиева в развитии отношений Турции и Азербайджана
Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл большую роль в развитии братских отношений между Турцией и Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн.
"Гейдар Алиев внес огромный вклад в решение многих проблем, с которыми Азербайджан столкнулся в первые годы независимости, а также в защиту его независимости, экономическое и культурное развитие. Он является лидером-архитектором. Сегодняшний Азербайджан в значительной степени его творение", - добавил посол.
