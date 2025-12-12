Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Посол рассказал о роли Гейдара Алиева в развитии отношений Турции и Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 12:05
    Посол рассказал о роли Гейдара Алиева в развитии отношений Турции и Азербайджана

    Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл большую роль в развитии братских отношений между Турцией и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн.

    "Гейдар Алиев внес огромный вклад в решение многих проблем, с которыми Азербайджан столкнулся в первые годы независимости, а также в защиту его независимости, экономическое и культурное развитие. Он является лидером-архитектором. Сегодняшний Азербайджан в значительной степени его творение", - добавил посол.

    Бирол Акгюн посол Турции День памяти Гейдара Алиева Гейдар Алиев
    Türkiyə səfiri: Heydər Əliyev qurucu bir liderdir
    Elvis

    Последние новости

    12:44

    Министерство национальной обороны Турции сделало публикацию в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    12:40

    Шахбаз Шариф: Пакистан стремится к созданию более справедливого миропорядка к 2030 году

    Другие страны
    12:39

    В село Венгли отправилась очередная группа переселенцев

    Внутренняя политика
    12:30
    Фото

    Посольство Азербайджана в Иране провело мероприятие по случаю Дня памяти Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    12:27

    В Литве будут производиться германские танки Leopard

    Другие страны
    12:18

    Азербайджан практически удвоил за 9 месяцев прямые инвестиции в Грузию

    Финансы
    12:09

    На юге Франции жандармы применили слезоточивый газ против протестующих фермеров

    Другие страны
    12:08

    Габиббейли: Обвинения, предъявленные Рамизу Мехтиеву, исключают возможность его членства в НАНА

    Внутренняя политика
    12:07

    В Афинах отметили День памяти Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    Лента новостей