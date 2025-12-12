WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Türkiyə səfiri: Heydər Əliyev qurucu bir liderdir

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 11:35
    Türkiyə səfiri: Heydər Əliyev qurucu bir liderdir

    Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığının yenidən formalaşdırılmasında Ümummili Lider Heydər Əliyevin böyük rolu var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün jurnalistlərə açıqlmasında deyib.

    "Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində qarşılaşdığı bir çox problemlərin həll edilməsinə, eləcə də onun müstəqilliyinin qorunması, iqtisadi-mədəni inkişafına böyük töhfələr verib. O qurucu bir liderdir. Bugünkü Azərbaycan böyük ölçüdə onun əsəridir", - səfir əlavə edib.

    Birol Akgün Heydər Əliyevin "Bir millət, iki dövlət" şüarını xatırladaraq qeyd edib ki, bu ifadə bizə böyük bir mirasdır.

    Heydər Əliyevin anım günü Səfir

    Son xəbərlər

    11:43

    "Meydan TV" işi ilə bağlı həbs edilən şəxslərin məhkəməsi keçirilir

    Hadisə
    11:43

    ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək

    Energetika
    11:40

    Tokayev dünya birliyini Xəzərin ekosisteminin dağılmasının qarşısını almaq səylərini dəstəkləməyə çağırıb

    Region
    11:40
    Foto
    Video

    Naxçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilir

    Daxili siyasət
    11:40

    Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    11:35

    Türkiyə səfiri: Heydər Əliyev qurucu bir liderdir

    Daxili siyasət
    11:34

    Turqay Zeytingöz: "Azərbaycan Basketbol Federasiyası inkişafın nəzərə çarpdığı bir ili arxada qoyur"

    Komanda
    11:33
    Foto

    Azərbaycanın İrandakı səfirliyində Heydər Əliyevin anım günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    11:32

    Heydər Əliyevin ən mühüm tarixi addımlarından biri enerji strategiyasının formalaşdırılması olub - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti