    Названы прогнозы по объемам грузоперевозок через Средний коридор и МТК "Север - Юг на 2030 год

    Инфраструктура
    • 12 декабря, 2025
    • 12:03
    Названы прогнозы по объемам грузоперевозок через Средний коридор и МТК Север - Юг на 2030 год

    Целевой прогноз на 2030 год по грузоперевозкам через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор) составляет 11,4 млн тонн и МТК "Север - Юг" - 32 млн тонн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Евразийский банк развития (ЕАБР).

    "Рост значимости ТМТМ и МТК "Север - Юг" стал ключевым трендом последних лет. В 2024 году грузопоток по ТМТМ достиг 3,3 млн тонн, включая 56,5 тыс. контейнеров в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ), а перевозки по МТК "Север - Юг" превысили 20 млн тонн, в том числе 50 тыс. ДФЭ.

    Рост перевозок стимулирует развитие железнодорожной, автомобильной, портовой и логистической инфраструктуры, включая складские комплексы, а также внедрение цифровых решений для эффективного мультимодального транзита", - отмечает банк.

    Согласно данным ЕАБР, общие потребности в инвестициях для развития Евразийского транспортного каркаса в Центральной Азии превышают 52 млрд долларов до 2035 года.

    В целом, Банк отмечает, что сектор транспорта и логистики в Евразийском регионе сохраняет высокую инвестиционную привлекательность, в том числе благодаря активному развитию международных коридоров, таких как МТК "Север - Юг" и Средний коридор.

    Напомним, что в 2025 году ожидается рост грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут через страны-участницы маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (96 тысяч TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

    К 2027 году пропускная способность Среднего коридора может достичь 10 млн тонн в год, что укрепит транзитный потенциал Азербайджана и создаст условия для привлечения новых инвестиций в инфраструктуру.

    Forecasts for freight traffic volumes through Middle Corridor, North-South Int'l Transport Corridor for 2030 revealed
