İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Marqvelaşvili: Bakı forumu xüsusi təcrübəyə malik insanları bir araya toplayıb

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 09:48
    Marqvelaşvili: Bakı forumu xüsusi təcrübəyə malik insanları bir araya toplayıb

    Dünyada artan gərginlik şəraitində qlobal proseslərin açıq şəkildə müzakirəsi üçün platformaların olması xüsusilə vacibdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Gürcüstanın sabiq prezidenti Gergi Marqvelaşvili (2013-2018-ci illər) XIII Qlobal Bakı Forumunun kuluarlarında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, forum iştirakçıları dünyada baş verən prosesləri müzakirə etmək üçün böyük maraqla bir araya gəlirlər:

    "Buraya xüsusi təcrübəyə malik xüsusi insanlar toplaşır. Belə narahatedici anlarda bir-birimizlə görüşmək və həm regionumuzun, həm də dünyadakı bütün siyasi proseslərin gələcəyini müzakirə etmək imkanına görə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə təşəkkür edirəm".

    Giorgi Marqvelaşvili Qlobal Bakı Forumu
    Маргвелашвили: Бакинский форум собрал особенных людей с особенным опытом
    Baku Forum unites exceptional people with unique experience, ex-Georgian president says

    Son xəbərlər

    09:54

    Hikmət Hacıyev: Qlobal Bakı Forumunun XIII toplantısı 400 nəfəri bir araya gətirəcək

    Xarici siyasət
    09:52

    Kirill Dmitriyev ABŞ ilə danışıqları rəsmən təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    09:48

    Marqvelaşvili: Bakı forumu xüsusi təcrübəyə malik insanları bir araya toplayıb

    Xarici siyasət
    09:46

    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XVII turun son oyunları keçiriləcək

    Digər
    09:42

    Valdis Zatlers: Müasir dünya böhranlarını yalnız güc yolu ilə həll etmək mümkün deyil

    Xarici siyasət
    09:42

    İsrailin Livana zərbəsi nəticəsində ən azı 7 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:39

    Azərbaycan neftinin qiyməti 95 dolları keçib

    Energetika
    09:33

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyunlarına start verilir

    Komanda
    09:32

    Kirill Petkov: XIII Qlobal Bakı Forumu təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi üçün vacib platformadır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti