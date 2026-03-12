Маргвелашвили: Бакинский форум собрал особенных людей с особенным опытом

Международные площадки, такие как Глобальный Бакинский форум, приобретают особое значение на фоне растущей напряженности в мире, так как позволяют открыто обсуждать глобальные политические процессы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили (2013–2018 гг.) в кулуарах XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, участники форума проявляют большой интерес к обсуждению происходящих в мире событий и будущего международной политики.

"Здесь собираются, я бы сказал, особенные люди с особенным опытом. Спасибо Международному центру Низами Гянджеви за возможность в такие тревожные моменты встречаться друг с другом и обсуждать будущее как нашего региона, так и политические процессы во всем мире", - отметил Маргвелашвили.