    Маргвелашвили: Бакинский форум собрал особенных людей с особенным опытом

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 09:41
    Международные площадки, такие как Глобальный Бакинский форум, приобретают особое значение на фоне растущей напряженности в мире, так как позволяют открыто обсуждать глобальные политические процессы.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили (2013–2018 гг.) в кулуарах XIII Глобального Бакинского форума.

    По его словам, участники форума проявляют большой интерес к обсуждению происходящих в мире событий и будущего международной политики.

    "Здесь собираются, я бы сказал, особенные люди с особенным опытом. Спасибо Международному центру Низами Гянджеви за возможность в такие тревожные моменты встречаться друг с другом и обсуждать будущее как нашего региона, так и политические процессы во всем мире", - отметил Маргвелашвили.

    Marqvelaşvili: Bakı forumu xüsusi təcrübəyə malik insanları bir araya toplayıb
    Baku Forum unites exceptional people with unique experience, ex-Georgian president says
