İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Antonio Koşta: Azərbaycan Prezidentini Brüsseldə gözləyirik

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 17:22
    Antonio Koşta: Azərbaycan Prezidentini Brüsseldə gözləyirik

    Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Brüsselə səfərə gözlədiyini bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, Antonio Koşta bunu Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatlarla çıxışı zamanı bildirib.

    "Sizi Brüsseldə qəbul etməyi səbirsizliklə gözləyirəm", - Koşta deyib.

    İlham Əliyev Avropa İttifaqı Antonio Koşta
    Антониу Кошта: Ждем президента Азербайджана в Брюсселе с визитом
    Antonio Costa expects President Ilham Aliyev to visit Brussels

    Son xəbərlər

    17:59

    Paşinyan: Azərbaycandan yanacaq idxalı qiymətləri aşağı salıb və bazarda monopoliyanı "sındırıb"

    Energetika
    17:57

    Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    17:50

    Monreal Protokolu ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı yenilənib

    Sənaye
    17:49

    Bələdiyyələrin vahid informasiya sisteminə ötürüləcək və oradan əldə ediləcək məlumatların dairəsi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:48

    İnzibati cərimələrin qaytarılması qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:36

    Rahid Əmirquliyev: "6510 manatlıq cərimə I Liqa klubu üçün çox böyükdür"

    Futbol
    17:35

    Azərbaycan Metrologiya İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    17:33

    Əli Əsədov və Fransisko Qamboa Azərbaycan-Kosta Rika əməkdaşlığını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:32

    Azərbaycan və Serbiya arasında regionda cərəyan edən proseslər müzakirə olunub

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti