Антониу Кошта: Ждем президента Азербайджана в Брюсселе с визитом

Президент Совета Европейского союза Антониу Кошта заявил, что ждет президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе с визитом.

Как передает Report, об этом президент Совета Европейского союза Антониу Кошта заявил, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"С нетерпением жду возможности принять вас в Брюсселе в последующие месяцы", - сказал Кошта.