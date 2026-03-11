Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Антониу Кошта: Ждем президента Азербайджана в Брюсселе с визитом

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 17:21
    Антониу Кошта: Ждем президента Азербайджана в Брюсселе с визитом

    Президент Совета Европейского союза Антониу Кошта заявил, что ждет президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе с визитом.

    Как передает Report, об этом президент Совета Европейского союза Антониу Кошта заявил, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

    "С нетерпением жду возможности принять вас в Брюсселе в последующие месяцы", - сказал Кошта.

    Антониу Кошта Ильхам Алиев
    Antonio Koşta: Azərbaycan Prezidentini Brüsseldə gözləyirik
    Antonio Costa expects President Ilham Aliyev to visit Brussels
