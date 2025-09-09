Kayrat Sarıbay: Azərbaycanın sədrliyi AQEM-in gələcəyini ən yaxşı şəkildə formalaşdıracaq
- 09 sentyabr, 2025
- 11:18
Azərbaycanın Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirədə (AQEM) sədrliyi təşkilatın gələcəyini ən yaxşı şəkildə formalaşdıracaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu AQEM-in Baş katibi Kayrat Sarıbay Bakıda keçirilən təşkilatın Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü sessisyası çərçivəsində jurnalistlərə bildirib.
K.Sarıbay vurğulayıb ki, AQEM-in gündəliyi kompleks təhlükəsizliyi, siyasi, ekoloji və humanitar ölçüləri, həmçinin Asiyada və onun hüdudlarından kənarda iqtisadi inteqrasiya və nəqliyyat əlaqələrini əhatə edir.
"Bakıda biz Azərbaycanın çoxtərəfli əməkdaşlığı necə dəstəklədiyini görürük. AQEM-in Beyin Mərkəzləri Forumunda qarşılıqlı fəaliyyət və əməkdaşlıq prosesini necə irəlilədə biləcəyimizi müzakirə edəcəyik. Çünki təhlükəsizlik olmadan inkişaf mümkün deyil, bir-birinə inam olmadan isə təhlükəsizlik mümkün deyil", - K.Sarıbay vurğulayıb.