    Kayrat Sarıbay: Azərbaycanın sədrliyi AQEM-in gələcəyini ən yaxşı şəkildə formalaşdıracaq

    Xarici siyasət
    • 09 sentyabr, 2025
    • 11:18
    Azərbaycanın Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirədə (AQEM) sədrliyi təşkilatın gələcəyini ən yaxşı şəkildə formalaşdıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AQEM-in Baş katibi Kayrat Sarıbay Bakıda keçirilən təşkilatın Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü sessisyası çərçivəsində jurnalistlərə bildirib.

    K.Sarıbay vurğulayıb ki, AQEM-in gündəliyi kompleks təhlükəsizliyi, siyasi, ekoloji və humanitar ölçüləri, həmçinin Asiyada və onun hüdudlarından kənarda iqtisadi inteqrasiya və nəqliyyat əlaqələrini əhatə edir.

    "Bakıda biz Azərbaycanın çoxtərəfli əməkdaşlığı necə dəstəklədiyini görürük. AQEM-in Beyin Mərkəzləri Forumunda qarşılıqlı fəaliyyət və əməkdaşlıq prosesini necə irəlilədə biləcəyimizi müzakirə edəcəyik. Çünki təhlükəsizlik olmadan inkişaf mümkün deyil, bir-birinə inam olmadan isə təhlükəsizlik mümkün deyil", - K.Sarıbay vurğulayıb.

    AQEM Azərbaycan Beyin Mərkəzləri Forumu
    Кайрат Сарыбай: Председательство Азербайджана наилучшим образом сформирует будущее СВМДА

