ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Кайрат Сарыбай: Председательство Азербайджана наилучшим образом сформирует будущее СВМДА

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 11:00
    Кайрат Сарыбай: Председательство Азербайджана наилучшим образом сформирует будущее СВМДА

    Председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) наилучшим образом сформирует будущее организации.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам генсек СВМДА Кайрат Сарыбай в рамках 13-й сессии Форума мозговых центров организации в Баку.

    Сарыбай подчеркнул, что повестка СВМДА охватывает комплексную безопасность, политическое, экологическое и гуманитарное измерения, а также экономическую интеграцию и транспортную связность в Азии и за ее пределами.

    "Здесь, в Баку, мы видим, насколько Азербайджан поддерживает многостороннее сотрудничество. Форум мозговых центров СВМДА обсудит, как мы можем продвигать процесс взаимодействия и сотрудничества, ведь развитие невозможно без безопасности, а безопасность невозможна без доверия друг к другу", - подчеркнул Сарыбай.

    Он отметил, что главная миссия СВМДА - развивать доверие между государствами-членами через реальные действия с участием молодежи, женщин и экономических участников.

    "Нужна эффективная институция, и поэтому СВМДА проходит процесс трансформации, чтобы стать полноценной международной организацией. Уверен, что азербайджанское председательство наилучшим образом сформирует будущее организации", - добавил он.

    СВМДА Азербайджан Кайрат Сарыбай председательство
    Kayrat Sarıbay: Azərbaycanın sədrliyi AQEM-in gələcəyini ən yaxşı şəkildə formalaşdıracaq
    Kairat Sarybay: Azerbaijan's chairmanship to best shape future of CICA

    Последние новости

    11:27

    Сахиба Гафарова: Мирные инициативы Трампа имеют исключительно важное значение для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    11:27

    В Бакинском метро готовятся внедрить оплату проезда по распознаванию лица

    Инфраструктура
    11:27

    Глава комитета Милли Меджлиса: Вашингтонские договоренности приблизили мир в регионе

    Внутренняя политика
    11:25

    За восемь месяцев из госбюджета Азербайджана возвращено более 202 млн манатов

    Финансы
    11:21

    Олег Григоров: В Сумской области находятся 100 тыс. вынужденных переселенцев

    Другие страны
    11:19

    Спикер Милли Меджлиса: Зангезурский коридор меняет транспортную карту Евразии

    Милли Меджлис
    11:17

    Ифтехар Анис: Конфликты в Азии могут нарушить важные морские торговые пути

    Другие страны
    11:17

    Сахиба Гафарова: Вашингтонские договоренности имеют историческое значение для Азербайджана и всего региона

    Внутренняя политика
    11:13

    Из Гянджи открылся первый автобусный рейс в Кяльбаджар

    Инфраструктура
    Лента новостей