Кайрат Сарыбай: Председательство Азербайджана наилучшим образом сформирует будущее СВМДА

Председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) наилучшим образом сформирует будущее организации.

Как передает Report, об этом заявил журналистам генсек СВМДА Кайрат Сарыбай в рамках 13-й сессии Форума мозговых центров организации в Баку.

Сарыбай подчеркнул, что повестка СВМДА охватывает комплексную безопасность, политическое, экологическое и гуманитарное измерения, а также экономическую интеграцию и транспортную связность в Азии и за ее пределами.

"Здесь, в Баку, мы видим, насколько Азербайджан поддерживает многостороннее сотрудничество. Форум мозговых центров СВМДА обсудит, как мы можем продвигать процесс взаимодействия и сотрудничества, ведь развитие невозможно без безопасности, а безопасность невозможна без доверия друг к другу", - подчеркнул Сарыбай.

Он отметил, что главная миссия СВМДА - развивать доверие между государствами-членами через реальные действия с участием молодежи, женщин и экономических участников.

"Нужна эффективная институция, и поэтому СВМДА проходит процесс трансформации, чтобы стать полноценной международной организацией. Уверен, что азербайджанское председательство наилучшим образом сформирует будущее организации", - добавил он.