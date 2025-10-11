İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Xarici siyasət
    • 11 oktyabr, 2025
    • 17:55
    İsrail səfiri: Zaman keçdikcə daha çox insan vaxtilə didərgin düşdüyü doğma yurduna qayıdacaq

    Zaman keçdikcə daha çox insan vaxtilə didərgin düşdüyü doğma yurduna qayıdacaq.

    "Report"un Zəngilana ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında İsrailin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ronen Krausz deyib.

    O, Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinə ilk dəfə gəldiyini, bundan məmnun olduğunu vurğulayıb:

    "Şuşa haqqında çox eşitmişdim, şadam ki, o şəhərdə oldum. Xatırlayıram, Prezident İlham Əliyevlə ilk görüşümüzdə demişdim ki, mümkün olan qısa müddətdə Qarabağa səfər edəcəyəm. Bu ərazilərdə həyata keçirilən bərpa-quruculuq işlərini, sürətli inkişafı görmək çox xoşdur.

    Səfərimiz zamanı bir çox kənd və şəhərlərin münaqişə dövründə məruz qaldığı dağıntıları da gördük. Lakin buralarda icra olunan infrastruktur layihələri, yeni yollar, tunellər və körpülərin inşası, həmçinin başqa işlər insanda unudulmaz təəssürat yaradır. Fikrimcə, bir vaxtlar öz yurdundan didərgin düşmüş daha çox insan zaman keçdikcə öz doğma torpaqlarına qayıdacaq".

    Посол Израиля: Всё больше вынужденных переселенцев будут возвращаться на освобожденные земли Азербайджана

