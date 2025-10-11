Посол Израиля: Всё больше вынужденных переселенцев будут возвращаться на освобожденные земли Азербайджана

Со временем всё больше вынужденных переселенцев вернутся на родные азербайджанские земли.

Как сообщает сотрудник Report из Зангилана, об этом заявил журналистам посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус.

Он подчеркнул, что впервые приехал на освобожденные территории Азербайджана и доволен достигнутым прогрессом:

"Я много слышал о Шуше... Рад, что побывал в этом городе. Помню, на первой встрече с президентом Ильхамом Алиевым я сказал, что в кратчайшие сроки поеду в Карабах. Очень приятно видеть процесс восстановительных работ на этих территориях и стремительное развитие.

В ходе поездки мы также увидели многие разрушенные в период конфликта села и города. Однако реализуемые здесь инфраструктурные проекты, новые дороги, строительство туннелей и мостов, а также другие работы производят неизгладимое впечатление. Я думаю, что со временем всё больше людей, когда-то изгнанных со своей родных земель, вернутся обратно".