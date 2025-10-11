Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Посол Израиля: Всё больше вынужденных переселенцев будут возвращаться на освобожденные земли Азербайджана

    Внешняя политика
    • 11 октября, 2025
    • 18:06
    Посол Израиля: Всё больше вынужденных переселенцев будут возвращаться на освобожденные земли Азербайджана

    Со временем всё больше вынужденных переселенцев вернутся на родные азербайджанские земли.

    Как сообщает сотрудник Report из Зангилана, об этом заявил журналистам посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус.

    Он подчеркнул, что впервые приехал на освобожденные территории Азербайджана и доволен достигнутым прогрессом:

    "Я много слышал о Шуше... Рад, что побывал в этом городе. Помню, на первой встрече с президентом Ильхамом Алиевым я сказал, что в кратчайшие сроки поеду в Карабах. Очень приятно видеть процесс восстановительных работ на этих территориях и стремительное развитие.

    В ходе поездки мы также увидели многие разрушенные в период конфликта села и города. Однако реализуемые здесь инфраструктурные проекты, новые дороги, строительство туннелей и мостов, а также другие работы производят неизгладимое впечатление. Я думаю, что со временем всё больше людей, когда-то изгнанных со своей родных земель, вернутся обратно".

    посол Израиля Азербайджан вынужденные переселенцы возвращение
    İsrail səfiri: Zaman keçdikcə daha çox insan vaxtilə didərgin düşdüyü doğma yurduna qayıdacaq

    Последние новости

    18:27

    Азербайджанские военные отправилась в Узбекистан для участия в учениях "Единство – 2025"

    Армия
    18:22

    Эрдоган заявил о намерении посетить сектор Газа

    В регионе
    18:15

    В результате стрельбы в Миссисипи погибли четверо, пострадали минимум 12 человек

    Другие страны
    18:06

    Посол Израиля: Всё больше вынужденных переселенцев будут возвращаться на освобожденные земли Азербайджана

    Внешняя политика
    17:59

    Германская ассоциация авиакомпаний требует сбивать подлетающие к аэропортам дроны

    Другие страны
    17:52

    В соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о теракте

    Другие страны
    17:45
    Фото

    В Тбилиси состоялась презентация документального фильма "Полковник"

    Kультурная политика
    17:45
    Фото

    В Баку на улице Абдуррагим бека Хагвердиева организуется полоса микромобильности

    Инфраструктура
    17:35

    Зеленский обсудил с Трампом возможности усиления ПВО Украины - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей