İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirakı ilə bağlı növbəti paylaşım edib
Xarici siyasət
- 14 oktyabr, 2025
- 18:50
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirakı ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında növbəti paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda "Prezident İlham Əliyevin Misirə işgüzar səfəri (12-13.10.2025)" sözləri yazılıb.
Paylaşımı təqdim edirik:
Qeyd edək ki, oktyabrın 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın və Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisinin dəvəti ilə Misirdə Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edib.
