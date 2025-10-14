İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirakı ilə bağlı növbəti paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 18:50
    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirakı ilə bağlı növbəti paylaşım edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirakı ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında növbəti paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda "Prezident İlham Əliyevin Misirə işgüzar səfəri (12-13.10.2025)" sözləri yazılıb.

    Paylaşımı təqdim edirik:

    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirakı ilə bağlı növbəti paylaşım edib

    Qeyd edək ki, oktyabrın 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın və Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisinin dəvəti ilə Misirdə Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edib.

    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammiti
    Ильхам Алиев сделал очередную публикацию об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку
    Ilham Aliyev shares another post on his participation in Middle East Peace Summit

    Son xəbərlər

    19:43

    Azərbaycan və Qazaxıstan avtomobil nəqliyyatı üzrə komissiyanın iclasını keçirəcək

    Xarici siyasət
    19:30

    Fransa Baş naziri pensiya islahatının 2027-ci ilə qədər dondurulduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:28
    Foto

    Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Avropa çempionatlarında çıxış etmiş paralimpiyaçılarla görüşüb

    Fərdi
    19:24
    Foto

    Tbilisidə "Şükriyyə" tamaşası nümayiş olunur

    İncəsənət
    19:21

    Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

    Daxili siyasət
    19:15
    Foto

    "Birlik – 2025" birgə təliminin açılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    19:11

    İsrail "Rəfah" keçid məntəqəsini açmayacaq

    Digər ölkələr
    19:11
    Foto

    "Bank of Baku"dan növbəti maliyyə savadlılığı tədbiri: bu dəfə şagirdlərlə birlikdə

    Maliyyə
    19:09

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında V turun oyunları baş tutub

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti