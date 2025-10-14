Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Ильхам Алиев сделал очередную публикацию об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 18:58
    Ильхам Алиев сделал очередную публикацию об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал очередную публикацию о своем участии в Саммите мира по Ближнему Востоку.

    Как сообщает Report, в публикации отмечается: "Рабочий визит президента Ильхама Алиева в Египет (12-13.10.2025)".

    Представляем публикацию:

    Ильхам Алиев сделал очередную публикацию об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку

    Отметим, что 13 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в Саммите мира по Ближнему Востоку в Египте по приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

    Ильхам Алиев публикация Саммит мира по Ближнему Востоку
    Видео
    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirakı ilə bağlı növbəti paylaşım edib
    Ilham Aliyev shares another post on his participation in Middle East Peace Summit

    Последние новости

    19:36

    Пришедшие к власти на Мадагаскаре военные создадут переходные органы - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    19:29
    Фото

    В Самарканде прошла церемония открытия совместных учений "Единство-2025"

    Армия
    19:23

    Подготовлена карта Зангезурского коридора

    Внутренняя политика
    19:22
    Фото

    На выставке Rebuild Karabakh представлен отдельный стенд для МСП

    Бизнес
    19:17

    В Баку доля такси с 8-летним сроком эксплуатации составляет 67%

    Инфраструктура
    19:12

    AYNA прокомментировало решение Кабмина относительно такси

    Инфраструктура
    18:58

    Ильхам Алиев сделал очередную публикацию об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку

    Внешняя политика
    18:56

    Прибыль Premium Bank снизилась более чем на 4%

    Финансы
    18:48

    Премьер Франции объявил о заморозке пенсионной реформы до 2027 года

    Другие страны
    Лента новостей