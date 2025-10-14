Ильхам Алиев сделал очередную публикацию об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку
Внешняя политика
- 14 октября, 2025
- 18:58
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал очередную публикацию о своем участии в Саммите мира по Ближнему Востоку.
Как сообщает Report, в публикации отмечается: "Рабочий визит президента Ильхама Алиева в Египет (12-13.10.2025)".
Представляем публикацию:
Отметим, что 13 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в Саммите мира по Ближнему Востоку в Египте по приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
