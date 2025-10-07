Hikmət Hacıyev: Türk dünyası qlobal güc mərkəzinə çevrilməkdədir
- 07 oktyabr, 2025
- 12:00
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Türk Dövlətləri Təşkilatının Qəbələdə keçirilən 12-ci Zirvə toplantısı barədə paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X"də yazıb.
Prezidentin köməkçisi bildirib ki, builki Zirvə toplantısı "Sülh və Təhlükəsizlik" mövzusuna həsr olunub:
"Bu gün təhlükəsizlik bütün ölkələr üçün əsas narahatlıq və başlıca prioritet olaraq qalır. Türk dünyası bizim ortaq ailəmizdir və qlobal güc mərkəzinə çevrilməkdədir".
