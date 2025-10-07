İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Hikmət Hacıyev: Türk dünyası qlobal güc mərkəzinə çevrilməkdədir

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Türk Dövlətləri Təşkilatının Qəbələdə keçirilən 12-ci Zirvə toplantısı barədə paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X"də yazıb.

    Prezidentin köməkçisi bildirib ki, builki Zirvə toplantısı "Sülh və Təhlükəsizlik" mövzusuna həsr olunub:

    "Bu gün təhlükəsizlik bütün ölkələr üçün əsas narahatlıq və başlıca prioritet olaraq qalır. Türk dünyası bizim ortaq ailəmizdir və qlobal güc mərkəzinə çevrilməkdədir".

    Azərbaycan Hikmət Hacıyev Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Хикмет Гаджиев: Тюркский мир превращается в глобальный центр силы
    Hikmat Hajiyev: Turkic World emerging as global center of power

