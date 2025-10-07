Хикмет Гаджиев: Тюркский мир превращается в глобальный центр силы
- 07 октября, 2025
- 12:07
Тюркский мир превращается в глобальный центр силы.
Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.
"В Габале проходит 12-й саммит Организации тюркских государств. 12-й саммит посвящен теме мира и безопасности. Сегодня безопасность остается ключевой заботой и высшим приоритетом для всех народов. Тюркский мир - это наша общая семья, которая превращается в глобальный центр силы", - отметил он.
Gabala Hosts the 12th Summit of the Organization of Turkic States. The 12th Summit is dedicated to the theme of Peace and Security. Today, security remains a key concern and top priority for all nations.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 7, 2025
Turkic World is our common family and emerging as a global center of power. pic.twitter.com/stRSMVdILJ