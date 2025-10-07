Хикмет Гаджиев: Тюркский мир превращается в глобальный центр силы

Тюркский мир превращается в глобальный центр силы.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.

"В Габале проходит 12-й саммит Организации тюркских государств. 12-й саммит посвящен теме мира и безопасности. Сегодня безопасность остается ключевой заботой и высшим приоритетом для всех народов. Тюркский мир - это наша общая семья, которая превращается в глобальный центр силы", - отметил он.