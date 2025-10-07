Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Хикмет Гаджиев: Тюркский мир превращается в глобальный центр силы

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 12:07
    Тюркский мир превращается в глобальный центр силы.

    Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.

    "В Габале проходит 12-й саммит Организации тюркских государств. 12-й саммит посвящен теме мира и безопасности. Сегодня безопасность остается ключевой заботой и высшим приоритетом для всех народов. Тюркский мир - это наша общая семья, которая превращается в глобальный центр силы", - отметил он.

    Hikmət Hacıyev: Türk dünyası qlobal güc mərkəzinə çevrilməkdədir
    Hikmat Hajiyev: Turkic World emerging as global center of power

