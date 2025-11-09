İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Ərdoğan: Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmalardan məmnunuq

    Xarici siyasət
    • 09 noyabr, 2025
    • 13:37
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan

    Bu il avqustun səkkizində Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə edilən razılaşmalardan məmnunluğumuzu ifadə etmişik.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycandan qayıdarkən jurnalistlərə müsahibəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, rəsmi Ankara Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi kontekstində atılan addımları alqışlayır:

    "Beş il əvvəl biz Azərbaycana ən güclü dəstəyimizi nümayiş etdirdik. Bu şanlı qələbədən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birlikdə 10 dekabr 2020-ci ildə Azadlıq meydanında keçirilən qələbə paradına baxdıq. 2021-ci ildə imzaladığımız Şuşa Bəyannaməsi ilə müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlmiş əlaqələrimiz hər sahədə konkret layihələrlə daha da möhkəmlənir".

    Эрдоган: Мы довольны достигнутыми в Вашингтоне договоренностями

