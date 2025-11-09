Эрдоган: Мы довольны достигнутыми в Вашингтоне договоренностями

В Вашингтоне 8 августа этого года мы выразили удовлетворение достигнутыми соглашениями между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам во время возвращения из поездки в Баку.

По его словам, официальная Анкара приветствует шаги, предпринятые в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией:

"Пять лет назад мы продемонстрировали Азербайджану нашу максимальную поддержку. После этой славной победы вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наблюдали военный парад на Площади Азадлыг 10 декабря 2020 года. Наши отношения, достигшие уровня союзничества с подписанием Шушинской декларации в 2021 году, укрепляются конкретными проектами во всех сферах".