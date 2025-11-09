Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Эрдоган: Мы довольны достигнутыми в Вашингтоне договоренностями

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2025
    • 13:48
    Эрдоган: Мы довольны достигнутыми в Вашингтоне договоренностями
    Реджеп Тайип Эрдоган

    В Вашингтоне 8 августа этого года мы выразили удовлетворение достигнутыми соглашениями между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам во время возвращения из поездки в Баку.

    По его словам, официальная Анкара приветствует шаги, предпринятые в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией:

    "Пять лет назад мы продемонстрировали Азербайджану нашу максимальную поддержку. После этой славной победы вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наблюдали военный парад на Площади Азадлыг 10 декабря 2020 года. Наши отношения, достигшие уровня союзничества с подписанием Шушинской декларации в 2021 году, укрепляются конкретными проектами во всех сферах".

    Ərdoğan: Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmalardan məmnunuq

