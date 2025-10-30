İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Ərdoğan Azərbaycana və bir sıra ölkələrə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 30 oktyabr, 2025
    • 20:14
    Ərdoğan Azərbaycana və bir sıra ölkələrə təşəkkür edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 102-ci ildönümü münasibətilə təbriklərinə görə Azərbaycan da daxil olmaqla, bir sıra dost və qardaş ölkələrə təşəkkürünü bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, Türkiyə lideri müvafiq mesajı "X" sosial şəbəkəsində paylaşıb.

    Ərdoğan orada təbriklərini göndərən ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların bayraqlarını da yerləşdirib.

    "Cümhuriyyətimizin 102-ci yaşını təbrik edən, ölkəmizə xoş arzularını bildirən bütün ölkələrə və beynəlxalq təşkilatlara millətim adına təşəkkür edirəm. Kiprin türk xalqına, dünyanın dörd bir yanındakı türk diasporunun nümayəndələrinə, qardaşlarımıza, dostlarımıza və müttəfiqlərimizə salamlarımı və sevgimi çatdırıram", - o yazıb.

    Paylaşımda qeyd edilən bayraqlar arasında Şimali Kipr Türk Respublikasının bayrağından sonra ikinci bayraq Azərbaycan Respublikasının bayrağı olub ki, bu da iki ölkə arasındakı xüsusi qardaşlıq münasibətlərini simvolizə edir.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan təşəkkür Türkiyə Cümhuriyyəti
    Эрдоган поблагодарил Азербайджан и ряд других стран за поздравления с Днем Республики

    Son xəbərlər

    20:50

    Gürcüstanın keçmiş infrastruktur nazirinin evində axtarış aparılıb

    Region
    20:41

    Nazirlik: Hərbi qulluqçuların pensiya təyinatı yeni qaydada aparılacaq

    Sosial müdafiə
    20:39

    Reza Deqati: "Yaradan" filmi tarixi faktları çatdırır

    Media
    20:36
    Foto

    TİKA sədri Hikmət Hacıyevlə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:33

    Naxçıvanın 2026-cı il büdcəsi Ali Məclisin müzakirəsinə tövsiyə olunub

    Digər
    20:32

    "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasındakı növbəti matçında heç-heçə edib

    Komanda
    20:27

    İran "Telegram"ın fəaliyyətinin bərpası üzrə danışıqlara başlayıb

    Region
    20:22

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində çıxış edib

    Fərdi
    20:18
    Foto

    Azərbaycan Atletika Federasiyasında hakimlər üçün seminar keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti