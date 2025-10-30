Эрдоган поблагодарил Азербайджан и ряд других стран за поздравления с Днем Республики
- 30 октября, 2025
- 19:55
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность ряду дружественных и братских стран, включая Азербайджан, за поздравления по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.
Как сообщает Report, турецкий лидер разместил соответствующее сообщение в социальной сети Х, сопроводив его флагами стран и международных организаций, направивших поздравления.
"От имени турецкого народа благодарю все государства и международные организации, поздравившие нас с 102-й годовщиной основания республики, а также за их добрые пожелания. Передаю мои приветствия и любовь туркам-киприотам, представителям турецкой диаспоры по всему миру, нашим братьям, друзьям и союзникам", - написал Эрдоган.
Среди представленных флагов вторым после Турецкой Республики Северного Кипра был размещен флаг Азербайджана, что символически подчеркнуло особые братские отношения между двумя странами.
Cumhuriyetimizin 102’nci yaşını tebrik eden, ülkemize güzel temennilerini ileten tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara milletim adına teşekkür ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2025
Kıbrıs Türk halkına, dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporası mensuplarına, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize, tüm… pic.twitter.com/cuPfq0IU6y