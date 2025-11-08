İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Türkiyə Prezidenti Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 13:59
    Türkiyə Prezidenti Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu noyabrın 8-də Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi paradda çıxışı zamanı deyib.

    Qeyd edək ki, Dövlət Bayrağı Günü Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il 17 noyabr tarixli "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Gününün təsis edilməsi haqqında" Sərəncamı ilə təsis edilib. Həmin il dekabrın 4-də Milli Məclis noyabrın 9-nu Dövlət Bayrağı Günü kimi rəsmiləşdirib.

    Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем государственного флага

