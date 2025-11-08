Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем государственного флага

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 14:05
    Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем государственного флага

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с 9 Ноября - Днем государственного флага.

    Как сообщает Report, об этом он сказал, выступая на военном параде в Баку по случаю 5-й годовщины Победы во Второй Карабахской войне.

    Реджеп Тайип Эрдоган Военный парад День Победы Путь к Победе День госфлага
    Türkiyə Prezidenti Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

    Последние новости

    14:28

    ПРООН выделит Казахстану около $2 млн на финансирование аграриев

    В регионе
    14:26

    Премьер Пакистана: Возвращение жителей в Карабах вдохновляет

    Внешняя политика
    14:24
    Фото
    Видео

    В Баку проходит военный парад - ОБНОВЛЕНО + ПРЯМОЙ ЭФИР

    Армия
    14:24

    Шахбаз Шариф: Видеть истребители JF-17 в небе Баку - гордость для нас всех

    Внешняя политика
    14:24

    Шахбаз Шариф: Ильхам Алиев добился мира благодаря умелой дипломатии

    Внешняя политика
    14:22

    Шахбаз Шариф: Мое сердце наполнено чувством гордости за азербайджанский народ

    Внешняя политика
    14:20

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан, победивший в войне, теперь побеждает и в мире

    Внешняя политика
    14:14

    Эрдоган: Турция и Азербайджан усилят сотрудничество в рамках проекта БТК

    Внешняя политика
    14:05

    Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем государственного флага

    Внешняя политика
    Лента новостей