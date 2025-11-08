Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем государственного флага

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с 9 Ноября - Днем государственного флага.

Как сообщает Report, об этом он сказал, выступая на военном параде в Баку по случаю 5-й годовщины Победы во Второй Карабахской войне.