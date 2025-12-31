Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla tərəfdaşlığı gücləndirməyə sadiqdir
- 31 dekabr, 2025
- 16:43
ABŞ və Azərbaycan arasında münasibətlərdə mühüm inkişaf baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin Bakıdakı Səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon "X" sosial media hesabında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə Azərbaycan dilində yayımladığı video-təbrikində bildirib.
"Bu ilin iyun ayından Azərbaycana gəldiyindən bəri ölkələr arasında münasibətlərdə mühüm inkişaflar baş verib. Xüsusilə avqustun 8-də Vaşinqtonda Prezident Trampın ev sahibliyi ilə keçirilən Zirvə görüşü böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu müddət ərzində bir çox dəyərli insanlarla tanış oldum. Bunlara Azərbaycan hökumətindəki həmkarlarım, azərbaycanlı tələbələr və biznes icmasından olan insanlar daxildir. Onların hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm", - E.Karlon əlavə edib.
O həmçinin vurğulayıb ki, bu gün həmrəyliyin, sülhün və rifahın əhəmiyyətini bir daha xatırladır:
"Bu dəyərlər Azərbaycan və bütün Cənubi Qafqaz üçün olduqca vacibdir. ABŞ Azərbaycanla tərəfdaşlığı gücləndirməyə sadiqdir. Məqsədimiz daha təhlükəsiz, dinc və firəvan gələcək qurmaqdır".
Bu gün biz həm Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününü, həm də Yeni ilin gəlişini qeyd edirik!— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) December 31, 2025
ABŞ-nin Bakıdakı Səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlonun bu iki əlamətdar gün münasibətilə təbrikini və Azərbaycanda çalışdığı ilk altı ayı qeyd edən mesajını sizinlə… pic.twitter.com/UBDSKeuzMW