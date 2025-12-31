Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla tərəfdaşlığı gücləndirməyə sadiqdir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xarici siyasət
    • 31 dekabr, 2025
    • 16:43
    ABŞ və Azərbaycan arasında münasibətlərdə mühüm inkişaf baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin Bakıdakı Səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon "X" sosial media hesabında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə Azərbaycan dilində yayımladığı video-təbrikində bildirib.

    "Bu ilin iyun ayından Azərbaycana gəldiyindən bəri ölkələr arasında münasibətlərdə mühüm inkişaflar baş verib. Xüsusilə avqustun 8-də Vaşinqtonda Prezident Trampın ev sahibliyi ilə keçirilən Zirvə görüşü böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu müddət ərzində bir çox dəyərli insanlarla tanış oldum. Bunlara Azərbaycan hökumətindəki həmkarlarım, azərbaycanlı tələbələr və biznes icmasından olan insanlar daxildir. Onların hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm", - E.Karlon əlavə edib.

    O həmçinin vurğulayıb ki, bu gün həmrəyliyin, sülhün və rifahın əhəmiyyətini bir daha xatırladır:

    "Bu dəyərlər Azərbaycan və bütün Cənubi Qafqaz üçün olduqca vacibdir. ABŞ Azərbaycanla tərəfdaşlığı gücləndirməyə sadiqdir. Məqsədimiz daha təhlükəsiz, dinc və firəvan gələcək qurmaqdır".

    ABŞ diplomat Emi Karlon
    Video
    Эми Карлон: США остаются привержены укреплению партнерства с Азербайджаном
    Video
    Amy Carlon: US remains committed to strengthening partnership with Azerbaijan

