    Эми Карлон: США остаются привержены укреплению партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 31 декабря, 2025
    • 16:42
    Эми Карлон: США остаются привержены укреплению партнерства с Азербайджаном

    Временный поверенный в делах США в Баку Эми Карлон выступила с новогодним видеообращением на азербайджанском и английском языках по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

    Как сообщает Report, видеообращение опубликовано на странице посольства США в Азербайджане в социальной сети X.

    "Сегодня мы отмечаем День солидарности азербайджанцев, который дает возможность задуматься о значении единства, мира и процветания для Азербайджана и всего региона Южного Кавказа. Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с Азербайджаном с целью укрепления партнерства на благо обеих стран. От имени посольства США в Баку желаю вам и вашим семьям радостного, здорового и успешного Нового года. С Новым годом! Поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев", - заявила Карлон.

    Кроме того, она отметила позитивную динамику в отношениях между Баку и Вашингтоном, подчеркнув значимость встречи лидеров Азербайджана, Армении и США в Белом доме 8 августа.

    Видео
    Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla tərəfdaşlığı gücləndirməyə sadiqdir
    Видео
    Amy Carlon: US remains committed to strengthening partnership with Azerbaijan

    Эми Карлон: США остаются привержены укреплению партнерства с Азербайджаном

    Лента новостей