Эми Карлон: США остаются привержены укреплению партнерства с Азербайджаном
- 31 декабря, 2025
- 16:42
Временный поверенный в делах США в Баку Эми Карлон выступила с новогодним видеообращением на азербайджанском и английском языках по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как сообщает Report, видеообращение опубликовано на странице посольства США в Азербайджане в социальной сети X.
"Сегодня мы отмечаем День солидарности азербайджанцев, который дает возможность задуматься о значении единства, мира и процветания для Азербайджана и всего региона Южного Кавказа. Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с Азербайджаном с целью укрепления партнерства на благо обеих стран. От имени посольства США в Баку желаю вам и вашим семьям радостного, здорового и успешного Нового года. С Новым годом! Поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев", - заявила Карлон.
Кроме того, она отметила позитивную динамику в отношениях между Баку и Вашингтоном, подчеркнув значимость встречи лидеров Азербайджана, Армении и США в Белом доме 8 августа.
