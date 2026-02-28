D-8 Baş katibi Türkiyədə yüksək səviyyəli görüşlər keçirib
- 28 fevral, 2026
- 21:23
İnkişaf etməkdə olan səkkiz ölkənin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (D-8) Baş katibi Sohail Mahmud 23-25 fevral 2026-cı il tarixlərində Türkiyəyə rəsmi səfər edib.
Təşkilatdan "Report"a bildirilib ki, bu, baş katibin 1 yanvar 2026-cı ildə vəzifəsinin icrasına başlamasından sonra həyata keçirdiyi ilk rəsmi səfərdir.
S. Mahmud səfər çərçivəsində xarici işlər naziri Hakan Fidan başda olmaqla, Türkiyənin dövlət rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçirib.
H. Fidan ilə görüşündə baş katib D-8 Katibliyinin yarandığı gündən bəri Türkiyənin ev sahibi ölkə kimi göstərdiyi dəstəyə və təşkilatın strateji istiqamətinin vacib sütunu olduğuna görə dərin minnətdarlığını bildirib.
Türkiyənin Antalya Diplomatiya Forumu və COP31 sədri kimi mühüm təşəbbüslərini qeyd edən S. Mahmud D-8 üzvü olan dövlətlərin geostrateji və geoiqtisadi baxımdan qlobal əhəmiyyətini və təşkilatın həlledici rol oynamaq potensialını vurğulayıb. Görüş zamanı H. Fidan Türkiyənin D-8-ə sarsılmaz dəstəyini bir daha təsdiqləyib və Təşkilatın fəaliyyətinin və səmərəliliyinin artırılması yolları ilə bağlı tövsiyələrini verib.
S. Mahmud həmçinin ticarət naziri Ömər Bolat, ekologiya, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi naziri Murat Kurum, sənaye və texnologiya naziri Mehmet Fatih Kacır və ölkənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmazla görüşüb, yaşıl transformasiya və dayanıqlı şəhərsalma üzrə təşəbbüslər, ticarət və investisiya əlaqələri müzakirə olunub.
Bundan başqa, Sohail Mahmud prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən verilən iftar yeməyində iştirak edib.
Səfərin sonunda baş katib Türkiyə hökumətinə göstərilən səmimi qonaqpərvərliyə və zəngin proqrama görə təşəkkürünü bildirib. O qeyd edib ki, aparılan müzakirələr institusional potensiala dair bir çox məsələlərdə mövqelərin üst-üstə düşdüyünü təsdiqləyib.