    Генсек D-8 провел встречи с высокопоставленными лицами Турции

    Внешняя политика
    • 28 февраля, 2026
    • 21:38
    Генсек D-8 провел встречи с высокопоставленными лицами Турции

    Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) Сохаил Махмуд с 23 по 25 февраля находился с официальным визитом в Турции.

    Как сообщили Report в организации, это его первый официальный визит после вступления в должность генсека 1 января 2026 года.

    В рамках визита С. Махмуд провел ряд встреч с официальными лицами Турции, в частности с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

    Генеральный секретарь выразил глубокую благодарность за поддержку, оказываемую Турцией в качестве принимающей страны с момента создания Секретариата D-8.

    Отметив важные инициативы Турции в качестве председателя Анталийского дипломатического форума и COP31, С. Махмуд подчеркнул глобальную стратегическую и экономическую роль государств-членов D-8. В ходе встречи Х. Фидан вновь подтвердил непоколебимую поддержку организации со стороны Анкары и представил свои рекомендации относительно повышения активности и эффективности организации.

    С. Махмуд также встретился с министром торговли Омером Болатом, министром экологии, градостроительства и изменения климата Муратом Курумом, министром промышленности и технологий Мехметом Фатихом Каджиром и вице-президентом страны Джевдетом Йылмазом, были обсуждены инициативы в области зеленого перехода и устойчивого градостроительства, торговые и инвестиционные связи.

    Кроме того, Сохаил Махмуд принял участие в ифтаре, данном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    В завершение визита генсек D-8 отметил, что проведенные переговоры подтвердили совпадение позиций сторон по многим вопросам, касающимся институционального развития.

    D-8 Baş katibi Türkiyədə yüksək səviyyəli görüşlər keçirib

