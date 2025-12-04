İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Ceyhun Bayramov norveçli həmkarını Cənubi Qafqazda yaranmış yeni reallıqlar barədə məlumatlandırıb

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 19:26
    Ceyhun Bayramov norveçli həmkarını Cənubi Qafqazda yaranmış yeni reallıqlar barədə məlumatlandırıb

    Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada keçirilən ATƏT-in 32-ci Nazirlər Şurası iclası çərçivəsində Norveç xarici işlər naziri Espen Bart Eyde ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

    Nazirlər iki ölkə arasında münasibətlərinin mövcud vəziyyətini nəzərdən keçirib, siyasi dialoqun və əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.

    Nazir Bayramov həmkarına Cənubi Qafqazda yaranmış yeni regional reallıqlar barədə də məlumat verib.

    Azərbaycan Norveç ATƏT XİN
    Байрамов обсудил с Эйде ситуацию на Южном Кавказе
    Azerbaijani FM informs Norwegian colleague on new realities in South Caucasus

