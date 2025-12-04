Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Байрамов обсудил с Эйде ситуацию на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 19:39
    Байрамов обсудил с Эйде ситуацию на Южном Кавказе

    Министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил расширение политического диалога с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД в соцсети X.

    Встреча состоялась в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

    Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также вопросы расширения политического диалога и сотрудничества.

    Байрамов также проинформировал норвежского коллегу о новых реалиях, сложившихся в регионе Южного Кавказа.

