Байрамов обсудил с Эйде ситуацию на Южном Кавказе
- 04 декабря, 2025
- 19:39
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил расширение политического диалога с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД в соцсети X.
Встреча состоялась в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.
Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также вопросы расширения политического диалога и сотрудничества.
Байрамов также проинформировал норвежского коллегу о новых реалиях, сложившихся в регионе Южного Кавказа.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with Minister of Foreign Affairs @EspenBarthEide of the Kingdom of Norway on the margins of the 32nd Ministerial Council meeting of #OSCE in Vienna.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 4, 2025
The Ministers reviewed the current state of… pic.twitter.com/Dmw4Fo7O3G