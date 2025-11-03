İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Ceyhun Bayramov Əlcəzairə rəsmi səfərə gedib

    Xarici siyasət
    • 03 noyabr, 2025
    • 16:59
    Ceyhun Bayramov Əlcəzairə rəsmi səfərə gedib

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Əlcəzairə rəsmi səfərə yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, səfər çərçivəsində C.Bayramovun Əlcəzairin xarici işlər və xaricdəki milli icma naziri Əhməd Attaf, həmçinin digər yüksək səviyyəli rəsmilərlə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    Azərbaycan Ceyhun Bayramov Əlcəzair səfər
    Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Алжир
    Azerbaijani foreign minister departs for official visit to Algeria

