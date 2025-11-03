Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Алжир

    Внешняя политика
    • 03 ноября, 2025
    • 17:05
    Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Алжир

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Алжир.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

    В рамках визита запланированы встречи главы МИД с министром иностранных дел и национальной общины за рубежом Алжира Ахмедом Аттафом и другими высокопоставленными официальными лицами.

    Джейхун Байрамов Алжир МИД визит
    Ceyhun Bayramov Əlcəzairə rəsmi səfərə gedib
    Azerbaijani foreign minister departs for official visit to Algeria

    Последние новости

    17:09

    Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    Инфраструктура
    17:05
    Видео

    В Афганистане в результате землетрясения погибли 27 человек - ОБНОВЛЕНО-5

    Другие страны
    17:05

    Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Алжир

    Внешняя политика
    17:01

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

    В регионе
    16:53

    Порядок уплаты взносов по ОМС по негосударственному сектору может измениться

    Финансы
    16:48

    Брат Гарегина II арестован на месяц - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:45
    Фото
    Видео

    В Каспийском море спасены трое в лодке

    Внутренняя политика
    16:39

    Хаменеи: Разногласия Ирана и США - это противостояние двух систем

    В регионе
    16:34

    МИД Азербайджана поздравил Панаму

    Внешняя политика
    Лента новостей