Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Алжир
Внешняя политика
- 03 ноября, 2025
- 17:05
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Алжир.
Как передает Report, об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.
В рамках визита запланированы встречи главы МИД с министром иностранных дел и национальной общины за рубежом Алжира Ахмедом Аттафом и другими высокопоставленными официальными лицами.
