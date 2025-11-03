Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Алжир.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита запланированы встречи главы МИД с министром иностранных дел и национальной общины за рубежом Алжира Ахмедом Аттафом и другими высокопоставленными официальными лицами.