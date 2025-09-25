Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BQXK-nin prezidenti ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 25 sentyabr, 2025
- 01:28
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) prezidenti ilə Miryana Spoljaric ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib.
Görüşdə Azərbaycan-BQXK əməkdaşlığı və gələcək əməkdaşlıq imkanlarının araşdırılması müzakirə olunub.
C.Bayramov itkin düşən azərbaycanlıların taleyinə aydınlıq gətirmək üçün BQXK-nın səylərinin vacibliyini qeyd edib.
