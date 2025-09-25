İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BQXK-nin prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 01:28
    Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BQXK-nin prezidenti ilə görüşüb

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) prezidenti ilə Miryana Spoljaric ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib.

    Görüşdə Azərbaycan-BQXK əməkdaşlığı və gələcək əməkdaşlıq imkanlarının araşdırılması müzakirə olunub.

    C.Bayramov itkin düşən azərbaycanlıların taleyinə aydınlıq gətirmək üçün BQXK-nın səylərinin vacibliyini qeyd edib.

    Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Ceyhun Bayramov İtkin düşən azərbaycanlılar
    Foto
    Глава МИД Азербайджана встретился с президентом МККК в Нью-Йорке

    Son xəbərlər

    01:50

    Azərbaycanla Dominikan arasında bir sıra şəxslər üçün viza rejimi ləğv olunub

    Xarici siyasət
    01:28
    Foto

    Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BQXK-nin prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    01:17
    Foto

    Azərbaycanla Benin arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    01:00

    UEFA Avropa Liqası: "Fənərbağça" səfərdə məğlub olub, "Roma" qalib gəlib

    Futbol
    00:37
    Foto

    Azərbaycan və Maldiv adi pasportlara malik şəxsləri vizadan qarşılıqlı azad edib

    Xarici siyasət
    00:26

    Ermənistan və Livanın XİN başçıları Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə ediblər

    Region
    23:57

    Türkiyənin müdafiə naziri: Krımın işğalını tanımırıq

    Region
    23:31

    Kopenhagen polisi aeroport yaxınlığında PUA ilə bağlı insidenti araşdırmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    23:27

    Ermənistan və İranın ədliyyə nazirləri Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti