Глава МИД Азербайджана встретился с президентом МККК в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спольярич.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались текущее сотрудничество Азербайджана с МККК и возможности его дальнейшего развития.

Д. Байрамов отметил важность усилий МККК по выяснению судьбы пропавших без вести граждан Азербайджана.