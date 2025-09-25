Глава МИД Азербайджана встретился с президентом МККК в Нью-Йорке
Внешняя политика
- 25 сентября, 2025
- 01:36
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спольярич.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
На встрече обсуждались текущее сотрудничество Азербайджана с МККК и возможности его дальнейшего развития.
Д. Байрамов отметил важность усилий МККК по выяснению судьбы пропавших без вести граждан Азербайджана.
