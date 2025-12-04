Azərbaycan-Böyük Britaniya strateji tərəfdaşlığının irəliyə aparılması imkanları müzakirə olunub
- 04 dekabr, 2025
- 14:27
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada ATƏT Nazirlər Şurasının 32-ci iclası çərçivəsində Birləşmiş Krallığın Avropa, Şimali Amerika və dənizaşırı ərazilər üzrə dövlət naziri Stiven Dauti (Stephen Doughty) ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş çərçivəsində Azərbaycan–Böyük Britaniya əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və perspektivləri, o cümlədən siyasi dialoq, enerji təhlükəsizliyi, ticarət və investisiyalar ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Həmçinin regional proseslər və Azərbaycan-Böyük Britaniya strateji tərəfdaşlığının irəliyə aparılması imkanları barədə də fikir mübadiləsi aparılıb.
Foreign Minister of #Azerbaijan Jeyhun Bayramov met with Stephen Doughty, Minister of State of the United Kingdom for Europe and North America, and UK Overseas Territories, on the margins of the 32nd meeting of the OSCE Ministerial— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 4, 2025
Council in Vienna.
