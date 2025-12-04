İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan-Böyük Britaniya strateji tərəfdaşlığının irəliyə aparılması imkanları müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 14:27
    Azərbaycan-Böyük Britaniya strateji tərəfdaşlığının irəliyə aparılması imkanları müzakirə olunub

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada ATƏT Nazirlər Şurasının 32-ci iclası çərçivəsində Birləşmiş Krallığın Avropa, Şimali Amerika və dənizaşırı ərazilər üzrə dövlət naziri Stiven Dauti (Stephen Doughty) ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüş çərçivəsində Azərbaycan–Böyük Britaniya əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və perspektivləri, o cümlədən siyasi dialoq, enerji təhlükəsizliyi, ticarət və investisiyalar ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Həmçinin regional proseslər və Azərbaycan-Böyük Britaniya strateji tərəfdaşlığının irəliyə aparılması imkanları barədə də fikir mübadiləsi aparılıb.

    Xarici İşlər Nazirliyi Ceyhun Bayramov Stiven Dauti Böyük Britaniya

    Son xəbərlər

    14:42

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasında yeni təyinat olub

    Komanda
    14:37
    Foto

    Ramin Məmmədov ABŞ-nin Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti ilə görüşüb

    Din
    14:34

    Rövşən Əmircanov: "Qızılın unsiyasının qiyməti 4 500 dollara yüksələ bilər"

    Biznes
    14:30

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Bəhreyndəki mundialdan medalla dönəcəyimizə inanıram"

    Fərdi
    14:30

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçilərinin çıxışları ilə davam etdirilir

    Hadisə
    14:29

    Vüqar Əliyev: Azərbaycanda könüllülük fəaliyyətində qadınlar kişilərə nisbətən daha aktivdirlər

    Daxili siyasət
    14:27

    Azərbaycan-Böyük Britaniya strateji tərəfdaşlığının irəliyə aparılması imkanları müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    14:21

    Kipr Prezidenti Ukraynaya gedib

    Region
    14:19

    Yusif Vəliyev: Azərbaycanda könüllülük hərəkatı yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti