Байрамов и Даути обсудили возможности продвижения стратегического партнерства

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 14:51
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

    Отмечается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, в том числе о политическом диалоге, энергетической безопасности, торговле и инвестициях.

    Стороны также обсудили региональные процессы и возможности продвижения стратегического партнерства Азербайджан-Великобритания.

    Azərbaycan-Böyük Britaniya strateji tərəfdaşlığının irəliyə aparılması imkanları müzakirə olunub
    Azerbaijan and UK discuss prospects for deeper cooperation
