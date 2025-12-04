Байрамов и Даути обсудили возможности продвижения стратегического партнерства
- 04 декабря, 2025
- 14:51
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
Отмечается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, в том числе о политическом диалоге, энергетической безопасности, торговле и инвестициях.
Стороны также обсудили региональные процессы и возможности продвижения стратегического партнерства Азербайджан-Великобритания.
