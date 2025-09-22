İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Ceyhun Bayramov Kaya Kallasla regional vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıb

    Xarici siyasət
    • 22 sentyabr, 2025
    • 19:19
    Ceyhun Bayramov Kaya Kallasla regional vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıb

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Müzakirələr zamanı hər iki tərəf Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin hazırkı vəziyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb və gələcək inkişaf imkanlarını araşdırıb.

    Mövzular arasında siyasi dialoqun gücləndirilməsi, iqtisadi və ticarət əməkdaşlığın genişləndirilməsi, enerji, nəqliyyat, davamlı inkişaf və humanitar təşəbbüslər kimi əsas sektorlarda birgə səylərin artırılması yer alıb.

    Tərəflər, həmçinin regional vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıb, Azərbaycan və Ermənistan arasında davam edən sülh prosesini haqqında danışıblar.

    Ceyhun Bayramov azərbaycan xarici işlər nazirliyi Kaya Kallas
    Foto
    Байрамов обсудил с Кайей Каллас ситуацию на Южном Кавказе
    Foto
    Jeyhun Bayramov, Kaja Kallas exchange views on regional security situation

    Son xəbərlər

    20:23

    Suriya Prezidenti bütün ölkələrlə münasibətləri yaxşılaşdırmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:06

    Moldovada iğtişaşlara hazırlaşmaqda şübhəli bilinən 74 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Abdullah Alsuiry: "Azərbaycan şəhərlərinin baş planları investisiyalara və turizmə təkan verəcək"

    Turizm
    19:46
    Foto

    Bakı Olimpiya Stadionunun yaxınlığında qəza olub, yolda sıxlıq yaranıb

    Hadisə
    19:38
    Foto

    Cəlilabadda ət satışı məntəqəsində normativ tələblər pozulub

    Sağlamlıq
    19:36

    "Masdar" Azərbaycanda BOEM layihələrinə 1,2 milyard dollar sərmayə qoyacaq

    Energetika
    19:34

    Tokayev "Chevron"un rəhbəri ilə Orta Dəhliz vasitəsilə karbohidrogen tədarükünü müzakirə edib

    Region
    19:30
    Foto

    "Sea Breeze Resort" beynəlxalq otel və səhiyyə şəbəkələri ilə əməkdaşlığa başlayır

    Turizm
    19:30

    "Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən 3 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti