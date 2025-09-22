Байрамов обсудил с Кайей Каллас ситуацию на Южном Кавказе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главой европейской дипломатии Кайей Каллас ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, встреча состоялась на полях 80-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В частности стороны обсудили продолжающийся мирный процесс между Баку и Ереваном, а также обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Азербайджаном и ЕС.

Также главы дипломатий коснулись вопросов укрепления политического диалога, расширения экономического и торгового сотрудничества, в том числе в ключевых секторах, таких как энергетика, транспорт и пр.