Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Байрамов обсудил с Кайей Каллас ситуацию на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 19:27
    Байрамов обсудил с Кайей Каллас ситуацию на Южном Кавказе

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главой европейской дипломатии Кайей Каллас ситуацию в регионе Южного Кавказа.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, встреча состоялась на полях 80-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    В частности стороны обсудили продолжающийся мирный процесс между Баку и Ереваном, а также обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Азербайджаном и ЕС.

    Также главы дипломатий коснулись вопросов укрепления политического диалога, расширения экономического и торгового сотрудничества, в том числе в ключевых секторах, таких как энергетика, транспорт и пр.

    Джейхун Байрамов Кая Каллас Армения Азербайджан Южный Кавказ ГА ООН
    Фото
    Ceyhun Bayramov Kaya Kallasla regional vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıb
    Фото
    Jeyhun Bayramov, Kaja Kallas exchange views on regional security situation

    Последние новости

    20:24

    Chevron инвестирует $130 млн в подготовку кадров в Казахстане

    В регионе
    20:17

    МИД Ирана: "Евротройка" должна выбрать четкую стратегию отношений с Тегераном

    В регионе
    20:12

    Абдулла Аль-Суири: Генпланы азербайджанских городов дадут стимул для инвестиций и туризма

    Туризм
    20:03
    Фото

    Около Бакинского олимпийского стадиона возникли пробки из-за ДТП

    Происшествия
    19:52

    Президент Сирии заявил о намерении налаживать отношения со всеми странами

    Другие страны
    19:45
    Фото

    Sea Breeze Resort начинает сотрудничество с гостиничными и медицинскими сетями

    Туризм
    19:40

    Глава МИД Британии заявила о риске прямого столкновения НАТО с Россией

    Другие страны
    19:32

    Турция и Египет проводят первые за 13 лет военные учения

    В регионе
    19:29
    Фото

    Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой мирный процесс с Арменией

    Внешняя политика
    Лента новостей